В Минкульте опровергли отказ в прокате «Похищенных сокровищ Европы»

Министерство культуры опровергло информацию об отказе в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом сообщила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.



«Если сотрудник «Невафильм» сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм. Поэтому причина вот таких высказываний, негодований, грустной иронии по поводу действий министерства культуры для меня остается абсолютной загадкой», — передает РБК со ссылкой на Любимову.

По ее словам, министерству понадобилось время для проведения дополнительной экспертизы.

Ранее в прокатной компании CinemaEmotion заявили, что Минкульт отказался выдавать прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». При этом о причинах отказа не сообщалось.