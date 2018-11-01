Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» стала неисправность рулевого винта

Причиной падения вертолета, при котором погиб владелец футбольного клуба «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха, стала неисправность рулевого винта воздушного судна.

«Крушение вертолета… началось с существенной неисправности рулевого винта», — приводит слова одного из ведущих следователей телеканал Sky News.



Вертолет, принадлежащий владельцу «Лестера», разбился возле домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с Вишаем Шривадданапрабхой на борту находились два его сотрудника, Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот Эрик Сваффер и пассажирка Изабелла Роза Лечович.