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Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» стала неисправность рулевого винта

05:39, 01.11.2018
Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» стала неисправность рулевого винта
Фото: скриншот видео youtube.com

Причиной падения вертолета, при котором погиб владелец футбольного клуба «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха, стала неисправность рулевого винта воздушного судна.

«Крушение вертолета… началось с существенной неисправности рулевого винта», — приводит слова одного из ведущих следователей телеканал Sky News.

Вертолет, принадлежащий владельцу «Лестера», разбился возле домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с Вишаем Шривадданапрабхой на борту находились два его сотрудника, Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот Эрик Сваффер и пассажирка Изабелла Роза Лечович.

ПроисшествияСпортФутбол
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