«Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета
Английский футбольный клуб «Лестер Сити» официально подтвердил, что владелец команды Вишай Шривадданапрабха был среди погибших при падении вертолета на парковке у стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр Стэдиум».
«С глубочайшим сожалением и болью в сердце мы подтверждаем, что владелец клуба Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет с ним и еще четырьмя пассажирами потерпел крушение около стадиона «Кинг Пауэр». Ни один из пяти человек на борту не выжил» — говорится в сообщении клуба.
В полиции уточнили, что среди погибших были владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха, два его сотрудника, Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот Эрик Сваффер и пассажирка Изабелла Роза Лечович, передает BBC.
Отмечается, что предстоящий матч Кубка Английской лиги с «Саутгемптоном» будет перенесен.
Тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.
Ранее СМИ сообщали, что причиной крушения вертолета мог стать отказ хвостового винта.ПроисшествияСпортФутбол
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