Президент футбольного клуба «Лестер» погиб при крушении вертолета

Тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолета накануне в британском Лестерею



Вместе с бизнесменом на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек, личность которого пока не установлена, передает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что вертолет разбился через несколько секунд после взлета, он упал на автостоянку рядом со стадионом «Кинг Пауэр» и загорелся. Предполагается, что причиной крушения мог стать отказ хвостового винта.

Ранее в результате крушения частного вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян и еще три человека.