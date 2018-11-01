Audi отзывает в Росиии еще почти 700 автомобилей

Российский дилер Audi — «Фольксваген Групп Рус» — отзывает в России 664 автомобиля моделей A4, А5 и R8.

Так, отзывная кампания коснется 618 Audi A4 и А5 с двигателями TFSI 1,2 л и 1,4 л, реализованных в 2017—2018 годах. На данных авто винты топливной рампы могут быть затянуты неравномерно, из-за чего крепеж этого элемента может ослабнуть.

Также под отзыв попадают 46 спорткаров Audi R8 в связи с возможной утечкой масла через патрубок вентиляции коробки передач, что может привести к возгоранию автомобиля, сообщается на сайте Росстандарта.

Ранее в октябре «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6 687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, реализованных с 2012 по 2017 год.

Причиной отзыва автомобилей Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.

