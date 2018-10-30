Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей

Официальный дилер Audi в России компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, реализованных с 2012-го по 2017 год.

«Причиной отзыва автомобилей Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенными в определенный период, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления», — говорится в сообщении Росстандарта.

На отозванных автомобилях будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2018 года продажи автомобилей Audi в России составили 1199 машин. Это на 144 единицы (10,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.