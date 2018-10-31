Собчак в эфире своей программы вывернула сумку Потупчик и нашла там 185 тыс. рублей

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Ведущая Ксения Собчак в рамках программы «Собчак без правил» на «Дожде», куда пришла общественный деятель Кристина Потупчик, попросила свою гостью показать содержимое её сумки.

Та согласилась показать сумку, только если Собчак покажет свою. В итоге ведущая и бывший кандидат в президенты РФ насчитала в ее сумочке 185 тыс. рублей. Общественный деятель пояснила это тем, что «не доверяет банкам» и всегда носит деньги с собой.

Собчак таким образом напомнила о фотографии, сделанной в 2014 году. На снимке Потупчик якобы сидит в администрации президента с сумкой, забитой пятитысячными купюрами. По сведениям СМИ, она тогда получила не менее 15 млн рублей от Кремля за оплату работы блогеров и комментаторов.

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