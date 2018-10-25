Новости технологий

02:15 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Samsung назвала слухами информацию об иске к Ксении Собчак

01:32, 25.10.2018
Samsung назвала слухами информацию об иске к Ксении Собчак
Фото: pixabay.com

В компании Samsung назвали слухами сообщения СМИ о том, что производитель телекоммуникационного оборудования подал иск к Ксении Собчак за использование смартфона iPhone.

«Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные и не более чем слухи. До выяснения всех обстоятельств, мы не комментируем материалы, распространяемые в интернете», — цитирует сообщение компании «Коммерсант».

Ранее СМИ сообщили, что компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является послом бренда в России. Сумма исковых требований якобы составила $1,6 млн. В качестве причины иска называлось публичное использование российской телеведущей iPhone X вместо телефонов Samsung.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты