Samsung назвала слухами информацию об иске к Ксении Собчак

В компании Samsung назвали слухами сообщения СМИ о том, что производитель телекоммуникационного оборудования подал иск к Ксении Собчак за использование смартфона iPhone.

«Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные и не более чем слухи. До выяснения всех обстоятельств, мы не комментируем материалы, распространяемые в интернете», — цитирует сообщение компании «Коммерсант».



Ранее СМИ сообщили, что компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является послом бренда в России. Сумма исковых требований якобы составила $1,6 млн. В качестве причины иска называлось публичное использование российской телеведущей iPhone X вместо телефонов Samsung.