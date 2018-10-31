В казанском ЖК «Салават купере» заселили 18-этажный дом

В казанском жилом комплексе «Салават купере» заселили 18-этажный дом №9 по улице Наиля Юсупова на 340 квартир.

Как сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ, здесь будут жить работники бюджетных организаций и предприятий, врачи-грантополучатели, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и молодая семья. Двор дома благоустроен и оборудован детскими игровыми площадками, спортплощадкой, парковочными местами.

До конца года в микрорайоне планируется сдать еще шесть домов на 1 479 квартир, в ближайшее время будет заселен дом №8-2.

Ранее в Казани начали заселять дом №11-3 в «Салават купере».