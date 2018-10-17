КФУ стал лучшим среди российских вузов в предметном рейтинге «Образование» по версии THE

Казанский федеральный университет (КФУ) стал лучшим среди российских вузов в предметном рейтинге «Образование» по версии издания Times Higher Education (THE).



«Российским лидером предметного рейтинга «Образование» стал КФУ (101-125). Вузу, который впервые вошел в этот предметный рейтинг и сразу же занял самую высокую позицию среди всех российский университетов, удалось вплотную приблизиться к сотне лучших университетов мира по данному направлению», — сообщили в пресс-службе проекта 5-100.



Также в этот рейтинг вошли Московский государственный университет имени Ломоносова (151-175) и Томский государственный университет (301-400).

НИУ «ВШЭ» занял первое место среди представителей российской школы в предметном рейтинге «Бизнес и экономика» (101-125). Также в рейтинг вошли МГУ, СПбГУ и КФУ.

Российским лидером предметного рейтинга «Социальные науки» также стал НИУ «ВШЭ» (126-150). КФУ расположился в топ-400 (301-400).



Предметный рейтинг THE использует 13 индикаторов эффективности, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).



Ранее Казанский федеральный университет занял 60-е место в рейтинге вузов стран БРИКС по версии QS.