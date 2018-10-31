ФСБ: дело бывшего спикера Госсовета Чувашии передано в суд

Бывший глава Госсовета Чувашии Валерий Филимонов предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями. ФСБ не раскрывает подробности дела.

«Уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего спикера Госсовета Чувашии передано в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы ФСБ.

По данным источника, Филимонов как гендиректор ГУП «Фармация» арендовал от лица предприятия у себя и у близких родственников нежилые помещения. При заключении коммерческой сделки он не уведомил учредителя госпредприятия о наличии личного интереса, а также не провел положенные конкурсные процедуры.

Ущерб «Фармации» следствие оценило в 1,4 млн рублей.

В пресс-службе Московского райсуда Чебоксар отметили, что дата заседания еще не назначена.

Филимонов был избран председателем Государственного Совета Чувашии 29 сентября 2016 года. 19 октября 2018 года на очередной сессии Госсовета республики Филимонов досрочно освобожден от должности председателя.