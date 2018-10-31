АСВ потратило на банкротство «Татфондбанка» более 1,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в обанкротившемся «Татфондбанке». Менее чем за 2 года расходы на саму процедуру составили более 1,62 млрд рублей.

По подсчетам АСВ, эта сумма составляет 7% от всей конкурсной массы. Согласно отчету, самую большую долю в расходах составляют зарплаты и компенсации работникам (559,4 млн рублей), оплата юристов (396,3 млн), а также «другие расходы» (221,5 млн). Также деньги пошли на оплату труда физлиц и услуг организаций, привлеченных АСВ, и на возврат ошибочно зачисленных средств. Оплачивались расходы по экспертизе документов, эксплуатационные расходы, оценка и продажа имущества.

Напомним, что в сентябре 2018 года выплаты кредиторам ТФБ составили 55 млн рублей. Всего с апреля 2017 года выплачено 18,3 млрд рублей. При этом в реестр требований кредиторов включены долги на 158,6 млрд рублей.