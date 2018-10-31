Кредиторы «Татфондбанка» за сентябрь получили около 55 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» сообщило, что за сентябрь 2018 года кредиторам первой очереди банка выплачено 54,7 млн рублей.



При этом общий объем выплат кредиторам первой очереди достиг 18,3 млрд рублей, что составляет 25,68% от общего объема требований кредиторов. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди не осуществлялись, следует из сообщения АСВ.

Отмечается, что размер установленной задолженности банка по состоянию на конец сентября составляет 158,6 млрд рублей перед 18 тыс. кредиторами. При этом в реестр включены требования на 148,4 млрд рублей.

Напомним, в октябре Арбитражный суд Республики Татарстан продлил срок конкурсного производства ПАО «Татфондбанк» на пять месяцев.

