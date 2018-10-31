Самарский суд передал в Санкт-Петербург дело футболиста «Крыльев Советов», задержанного за пьяную езду

Дело по факту пьяной езды полузащитника футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова будет рассматриваться в Санкт-Петербурге. Соответствующее ходатайство спортсмена было удовлетворено в самарском суде.

Футболист просил перевести рассмотрение дела по месту его прописки. Сам Башкиров в суд не явился, передает «Интерфакс». Клуб пообещал ограничиться финансовым наказанием своего игрока.

Напомним, футболист «Крыльев Советов» Башкиров был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде в ночь на 14 октября.