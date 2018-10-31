«Роснефть» дала правительству советы по стабилизации цен на бензин

«Роснефть», владелец крупнейшей сети АЗС в стране, предложила правительству варианты выхода из кризиса с повышением цен на бензин.

Компания предложила обязать всех нефтяников поставлять определенную долю от добытой нефти и газового конденсата на российские НПЗ и закрепить это условие в лицензии на добычу. «Роснефть» также предлагает перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих субъектов РФ.

«Данная мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки», — следует из сообщения компании.

Кроме того, «Роснефть» советует обязать независимые АЗС держать цены на топливо, как это уже делают нефтяники.

Накануне ФАС зафиксировала возобновление роста цен на топливо. Цены на дизельное топливо в октябре выросли примерно на 1%, на бензин — примерно на 0,25%.