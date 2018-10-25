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Кремль проведет новую волну отставок губернаторов весной 2019 года — СМИ

15:45, 25.10.2018
Кремль проведет новую волну отставок губернаторов весной 2019 года — СМИ
Фото: pixabay.com

Администрация президента РФ запланировала следующую волну губернаторских отставок на весну 2019 года. Она будет производиться по способности глав регионов переизбраться на новый срок.

Как передает РБК со ссылкой на источники, нынешнюю серию отставок и назначений, которые проходят по критерию эффективности — неэффективности, планируется «закрыть до конца ноября». В частности, Кремлю предстоит определиться с временно исполняющим обязанности главы Сахалина. Также стоит вопрос об отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Мурманской области Марины Ковтун, губернатора Оренбургской области Юрия Берга, главы республики Алтай Александра Бердникова.

Ранее сообщалось, что главы 14 российских регионов с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.

Из глав регионов ПФО в списке есть Юрий Берг (Оренбургская область) и Сергей Морозов (Ульяновская область).

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