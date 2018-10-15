Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство «Татфондбанка» на пять месяцев

Арбитражный суд Республики Татарстан продлил срок конкурсного производства ПАО «Татфондбанк» на пять месяцев.

Как указано на сайте АСВ, следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 марта 2018 года.

В сообщении также сказано, что по состоянию на 1 сентября в суды подано 13 735 исковых заявлений по взысканию задолженности с должников банка на общую сумму 242,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ПАО «Татфондбанк» задолжало 158,5 млрд рублей перед 18 тыс. кредиторами. В реестр включены требования кредиторов на 148,4 млрд рублей.