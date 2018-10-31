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В Авиастроительном районе к застройке готовят целый квартал

13:46, 31.10.2018
В Авиастроительном районе к застройке готовят целый квартал
Фото: realnoevremya.ru

В Авиастроительном районе намерено заложить жилой квартал ООО «Сармай». По заявке компании проходят общественные обсуждения по территории, ограниченной улицами Чапаева, Максимова, Побежимова, Ленинградской.

Застройщик просит утвердить проект планировки и межевания территории. Проект застройки предусматривает шесть жилых домов, один из которых 11-этажный, остальные по 10 этажей.

Кроме того, из планируемого жилищного строительства стоит отметить коттеджный поселок «Унистроя» рядом с Оренбургским трактом в непосредственной близости с садовым товариществом «Ромашка» и другим коттежным поселком «Примавера».

Подробнее о готовящихся новостройках города — в материале «Реального времени».


Общество Татарстан
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