В Авиастроительном районе к застройке готовят целый квартал

В Авиастроительном районе намерено заложить жилой квартал ООО «Сармай». По заявке компании проходят общественные обсуждения по территории, ограниченной улицами Чапаева, Максимова, Побежимова, Ленинградской.

Застройщик просит утвердить проект планировки и межевания территории. Проект застройки предусматривает шесть жилых домов, один из которых 11-этажный, остальные по 10 этажей.

Кроме того, из планируемого жилищного строительства стоит отметить коттеджный поселок «Унистроя» рядом с Оренбургским трактом в непосредственной близости с садовым товариществом «Ромашка» и другим коттежным поселком «Примавера».

Подробнее о готовящихся новостройках города — в материале «Реального времени».



