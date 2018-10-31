Путин сохранил льготы по прежним пенсионным нормам

В России сохранится право граждан на налоговые льготы по прежним пенсионным нормам. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердил президент России Владимир Путин.



Речь идет о земельном и имущественном налогах. Льготы по этим налогам сохранятся для граждан, которые по состоянию на 31 декабря 2018 года имели право выйти на пенсию (это 55 лет для женщин и 60 для мужчин), следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, земельный налог уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров от площади участка, находящегося в собственности льготника.

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.

Ранее Совет Федераций одобрил закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.