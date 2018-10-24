Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совфед одобрил сохранение налоговых льгот для предпенсионеров

10:40, 24.10.2018
Совфед одобрил сохранение налоговых льгот для предпенсионеров
Фото: pixabay.com

Совет Федераций одобрил закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пишет «РИА Новости».

Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, льготы будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года.

Ранее закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам, одобрили в Госдуме.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты