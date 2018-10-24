Совфед одобрил сохранение налоговых льгот для предпенсионеров

Совет Федераций одобрил закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, пишет «РИА Новости».

Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, льготы будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года.

Ранее закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам, одобрили в Госдуме.