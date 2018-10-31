В Уфе обновлена интерактивная карта, позволяющая отслеживать движение общественного транспорта

Предприятие «Уфагортранс» разработало Городскую навигационно-информационную систему мониторинга транспортных средств.

Нововведение позволит отслеживать работу общественного транспорта в реальном времени. На данный момент к системе подключены 1 340 транспортных средств, в том числе трамваи, троллейбусы и маршрутки. Впервые в программе мониторинга появились автобусы.

Данные диспетчерской пассажирского транспорта Городской НИС используются в мобильных приложениях. Так, результаты успешного взаимодействия в тестовом режиме достигнуты с разработчиками «Яндекс.Транспорт», CityBus, BusTime, «ДорогаТВ», пояснили в мэрии.

Стоит отметить, что данные о местоположении автобусов отображаются на сайте городской администрации.

Напомним, вчера мэрия Уфы приступила к массовой эвакуации брошенных автомобилей.