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Мэрия Уфы приступила к массовой эвакуации брошенных автомобилей

08:54, 31.10.2018
Мэрия Уфы приступила к массовой эвакуации брошенных автомобилей
Фото: ufacity.info

Власти Уфы объявили о массовой эвакуации брошенных автомобилей в городе.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, бесхозные машины занимают парковочные места и препятствуют работе коммунальщиков во время уборки улиц. В настоящее время спецтехника вывезла брошенный автомобиль на углу улиц Степана Халтурина — Рихарада Зорге. Также в Советском районе было эвакуировано 12 бесхозных машин.

Планируется, что эвакуация автотранспорта продлится до начала зимы. В мэрии просят водителей не оставлять машины без присмотра. Информацию о брошенных на парковках автомобилях можно сообщить в отдел коммунального хозяйства и благоустройства.

Напомним, в Татарстане с октября выросла стоимость эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Тариф на перемещение транспорта составил 2272 рублей.

Общество Башкортостан
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