В Татарстане средний размер автокредита составил 640 тысяч рублей

По итогам III квартала 2018 года средний размер автокредита в Татарстане составил 640,8 тысячи рублей, что на 13,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По данным НБКИ, в целом по России размер кредита на приобретение автомобиля увеличился на 15,1% (или на 102,5 тысячи рублей) и составил 781,6 тысячи рублей.

В 3 квартале 2018 года самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 105,0 тыс. руб.), Московской (954,0 тыс. руб.) и Иркутской (926,6 тыс. руб.) областях, Санкт-Петербурге (914,0 тыс. руб.) и Краснодарском крае (871,7 тыс. руб.). В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Удмуртской Республике (633,8 тыс. руб.), республиках Татарстан (640,8 тыс. руб.), а также в Воронежской (643,2 тыс. руб.) и Оренбургской (643,5 тыс. руб.) областях.