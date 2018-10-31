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Президент России подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов

10:35, 31.10.2018
Президент России подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 100 тыс. руб. за «злоупотребление правом на митинги».

Документ предусматривает штрафы за уведомления о проведении акции без цели ее проведения, а также отсутствие уведомления об отказе от проведения митинга или подача уведомления не в срок. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.

Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, что в июле Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который вводит штрафы за «злоупотребление правом на митинги».

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