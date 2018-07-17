Госдума РФ в первом чтении одобрила штрафы за «злоупотребление правом на митинги»

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который вводит штрафы до 100 тыс. руб. за «злоупотребление правом на митинги».

По мнению авторов проекта, злоупотреблением считается подача уведомления без цели проведения акции, а также подача уведомления не в срок, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, документ обязывает организаторов предупреждать власти об отмене мероприятия минимум за один день до оговоренной даты.

Напомним, на период ЧМ-2018 в Казани действовали особые правила проведения митингов и пикетов. Публичные мероприятия, не связанные с мундиалем, могли проводиться с 9 до 14 часов и длиться не дольше 2 часов при числе участников не более 150 человек.