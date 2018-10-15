ЦБ ввел временную администрацию в Международном банке Санкт-Петербурга

Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Международным банком Санкт-Петербурга (МБСП) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Временная администрация введена сроком на шесть месяцев, мораторий — на три месяца. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, органов управления Банком МБСП приостановлены, сказано в сообщении регулятора.

Выплаты по вкладам банка начнутся не позднее, чем через две недели со дня решения регулятора.

Международный банк Санкт-Петербурга занимает 116-е место среди кредитных организаций России по размеру активов. На 1 сентября объем вкладов составлял 19,26 млрд руб.

Напомним, что 12 октября Банк России отозвал лицензию у ПИР Банка. Решение принято из-за неисполнения банком федеральных законов и неоднократных нарушений соответствующих требований.