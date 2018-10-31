Российские эксперты предсказали падение роли доллара на мировом рынке

Российские эксперты заявили, что роль доллара на мировом рынке будет снижаться, так как американская валюта «не выдерживает объемов глобальной экономики».



«За последние два года он (доллар) потерял около 1,5 п.п. в мировых расчетах — с 41 он опустился до 39,5, а доля евро выросла с 32 до 34, скорее всего, дальше будет похожая тенденция», — рассказал на круглом столе в «Известиях» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Профессор, доктор экономических наук, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин ожидает появления третьей резервной валюты.



«Уже очевидно, что «центральная» резервная валюта — доллар США — одна не выдерживает объемов глобальной экономики. И двух валют недостаточно», — подчеркнул он.

Ранее эксперты РАНХиГС и Института Гайдара сообщили, что доллар может вырасти до 90 рублей при падении цен на нефть.