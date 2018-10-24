Доллар может вырасти до 90 рублей при падении цен на нефть — РАНХиГС

Ожидаемое падение цен на нефть может привести к ослаблению рубля до уровня 80—90 рублей за доллар. Такое мнение выразили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.



Эксперты раскритиковали прогноз Минэкономразвития России на 2019—2024 годы. По их мнению, оценки чиновников оптимистичны — перспектива новых санкций со стороны США и контрсанкции приведут к еще большему закрытию и упрощению российской экономики.

Отмечается, что МЭР игнорирует влияние шоков цен на нефть. В базовом прогнозе цена нефти постепенно снижается до $53,5 за баррель к 2024 году (в январе — сентябре 2018-го средняя цена составляла $70,6). При этом курс рубля до 2023 года остается неизменным, не опускаясь ниже 66,5 рубля, в 2024-м — до 68 рублей за доллар.

По оценке экспертов, в случае падения нефти на 25%, а также при сохранении санкций и валютных интервенций со стороны ЦБ вероятность ослабления рубля до 80—90 рублей очень высока. Подробно — в материале «Реального времени».