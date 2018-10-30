В американской тюрьме убили гангстера Джеймса «Уайти» Балджера

Фото: commons.wikimedia.org / Федеральное бюро тюрем

В одной з тюрем Западной Вирджинии убили знаменитого гангстера Джеймса «Уайти» Балджера. Он отбывал два пожизненных срока за 11 убийств, совершенных в 1970-х и 1980-х годах.

По предварительным данным, убийство совершил сокамерник Балджера, сообщает The Boston Globe.

Балджер стал прототипом главного героя киноленты «Отступники» Фрэнка Костелло от режиссера Мартина Скорсезе. Также жизнь гангстера показана в фильме «Черная месса» (Black Mass), главную роль в котором исполнил Джонни Депп.