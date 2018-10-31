Общественный транспорт в Казани 4, 5 и 6 ноября будет работать по графикам выходного дня

В Казани 4, 5 и 6 ноября общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня.

Кроме того, с 10.00 до 13.00 4 ноября на время проведения крестного хода от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви приостановят движение автобусные маршруты №№22, 28, 28а, 89, следующие по улицам Кремлевская, Батурина, Большая Красная, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в ноябре жители Татарстана в праздники будут отдыхать четыре дня подряд при пятидневной рабочей неделе — 3, 4, 5 и 6 ноября.