Тимошенко собирается получить от России €100 млрд компенсации за Крым и Донбасс

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины собирается добиться от России €100 млрд компенсации убытков из-за утраты Донбасса и Крыма.

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь», — приводятся ее слова на сайте партии.

Она заверила, что новая власть «проведёт тщательную инвентаризацию причинённого Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины».

Ранее сообщалось, что рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о статусе так называемой Автономной Республики Крым, изучит вопрос о переименовании полуострова.