На Украине предложили «переименовать» Крым

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о статусе так называемой Автономной Республики Крым, изучит вопрос о переименовании полуострова.

«Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, его слова приводит УНИАН.

По его словам, инициативы направят в конституционную комиссию, а затем — в парламент.

Ранее выступивший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, чтобы вернуть полуостров, предложил киевским властям снабжать Крым водой из Днепра.

По его словам, без подачи воды извне Крым «засохнет», потому что в северной и центральной части полуострова «много пустот» и «нет больших запасов воды».