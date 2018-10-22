Новости общества

17:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Украине предложили «переименовать» Крым

16:22, 22.10.2018
На Украине предложили «переименовать» Крым
Фото: pixabay.com

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о статусе так называемой Автономной Республики Крым, изучит вопрос о переименовании полуострова.

«Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, его слова приводит УНИАН.

По его словам, инициативы направят в конституционную комиссию, а затем — в парламент.

Ранее выступивший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, чтобы вернуть полуостров, предложил киевским властям снабжать Крым водой из Днепра.

По его словам, без подачи воды извне Крым «засохнет», потому что в северной и центральной части полуострова «много пустот» и «нет больших запасов воды».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты