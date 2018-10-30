Актер Назаров написал стих со строчкой «Рубин» и «Рейнджерс» отскочили, им просто крупно повезло"

Российский актер и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров написал новое стихотворение, в котором саркастически упомянул казанский «Рубин».

Мы пораженья сократили,

Отсутствию игры, назло,

«Рубин» и «Рейнджерс» отскочили,

Им просто крупно повезло.

Какие горькие мгновенья

Тех и других в столице ждут,

Глядишь, вернется нападение

И, может, тренера найдут, — написал Назаров в Инстаграме.

Напомним, вчера, 29 октября, казанский «Рубин» у себя дома сыграл в ничью с московским «Спартаком» со счетом 1:1. У москвичей по разным причинам отсутствовал целый ряд игроков, у казанцев игру пропустили Азмун и Могилевец.