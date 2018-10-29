Фернандо, Зе Луиш и Адриано не сыграют с «Рубином» в знак протеста против отставки Карреры — СМИ

Как стало известно «Советскому спорту», португалоговорящие игроки «Спартака» Фернандо, Зе Луиш и Адриано не примут участия в матче с «Рубином» в знак протеста против отставки Карреры.

Все трое не полетели на игру в Казани. По информации от московского клуба, Фернандо и Зе Луиш получили травмы во время матча с «Рейнджерс» (0:0), а Адриано травмировался на вчерашней утренней тренировке.

Напомним, матч между «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет сегодня, 29 октября, на стадионе «Казань Арена». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.