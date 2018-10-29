Азмун и Могилевец получили травмы, неудачно столкнувшись на тренировке

Игроки «Рубина» Сердар Азмун и Павел Могилевец получили травмы и пропустят сегодняшнюю игру против «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.

Азмун и Могилевец неудачно столкнулись друг с другом на тренировке, в результате чего получили серьезные повреждения. Им уже сделаны операции, в ходе которой игрокам было наложено несколько швов на лице.

По сообщению клуба, сроки восстановления футболистов пока неизвестны.

Cегодня казанский клуб примет на стадионе «Казань Арена» московский «Спартак». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Напомним, что в составе «Спартака» игру также пропустят целый ряд игроков.