В Татарстане, Башкирии и Пермском крае зафиксирован рост раскрываемости убийств — Бастрыкин

В Татарстане, Пермском крае и Башкирии за последние три года зафиксирован рост раскрываемости убийств. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«За последние три года рост раскрываемости убийств достигнут в 35 регионах, в том числе в республиках Башкортостан и Татарстан, в Краснодарском и Пермском краях, в Иркутской, Московской и Свердловской областях. Экспертами СК России в прошлом году выполнено свыше 30 тысяч экспертиз и исследований, в том числе в Криминалистическом центре более 2 500», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по числу кибермошенничеств — Генпрокуратура.