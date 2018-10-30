Новости общества

22:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Санкции России в отношении Украины затронут 410 компаний и физлиц — СМИ

21:20, 30.10.2018
Санкции России в отношении Украины затронут 410 компаний и физлиц — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / Eintracht4ever

Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления о введении в действие специальных мер России в отношении Украины в ответ на недружественные действия этой страны. Документ затронет около 360 предприятий и 50 физических лиц.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания — опубликован», — цитирует источника ТАСС,

По его словам, в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты