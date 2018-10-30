Санкции России в отношении Украины затронут 410 компаний и физлиц — СМИ

Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления о введении в действие специальных мер России в отношении Украины в ответ на недружественные действия этой страны. Документ затронет около 360 предприятий и 50 физических лиц.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания — опубликован», — цитирует источника ТАСС,

По его словам, в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».