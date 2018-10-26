Минтруд предложил схему взыскания долгов по зарплате без суда

Министерство труда и социальной защиты предложило разрешить трудовым инспекторам без решения суда привлекать судебных приставов для принудительного взыскания долгов по зарплате.



Согласно новой схеме, если работодатель не погасил долг в срок, трудовой инспектор может направить в Федеральную службу судебных приставов исполнительный документ. Этот же документ получит работодатель — у него будет 10 дней, чтобы обжаловать решение трудового инспектора в суде, передает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Отмечается, что взыскать задолженность у работодателя судебный пристав может в течение двух месяцев.

В настоящее время приставы могут взыскать с работодателя долги по зарплате только после решения суда.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по заработной плате в Татарстане увеличилась на 6,9% — до 12,8 млн рублей. Ближайшие по количеству долгов в Приволжском федеральном округе — Ульяновская (11,1 млн рублей) и Нижегородская (13,4 млн) области.