Мизулина предложила ввести химическую кастрацию для педофилов

В Совете Федерации предлагают применять химическую кастрацию в отношении лиц, осужденных за педофилию. Проект разработан под руководством сенатора Елены Мизулиной.



«Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение», — передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы рабочей группы.

Отмечается, что меры должны применяться в отношении лиц, «страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости».

В числе других принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов члены рабочей группы предлагают ввести оказание специализированной психиатрической помощи осужденным по соответствующей статье УК.



Напомним, в июле этого года Госдума России одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов. При этом проект закона предусматривал отягощающие обстоятельства по «обязанности по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей». То есть педофил, у которого есть дети, будет наказан строже, нежели тот, кто с ними не связан.