Госдума РФ одобрила в первом чтении пожизненное заключение для педофилов

Государственная дума России одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов.

Законопроектом также предлагается установить отягощающим обстоятельством «обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей». То есть педофил, у которого есть дети, будет наказан строже, нежели тот, кто с ними не связан, сообщается на сайте Госдумы.

Напомним, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала ранее о внесении законопроекта. По ее словам, предложения сформированы «на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания».