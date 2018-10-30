«Нижнекамскнефтехим» высадил более 500 саженцев во время экологической акции «Зеленая волна — 2018»

524 саженца деревьев высадили работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» во время муниципальной экологической акции «Зеленая волна». За две недели нефтехимики озеленили территории подшефных общеобразовательных учреждений, спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», санатория-профилактория «Корабельная роща», парка Нефтехимиков и других объектов социального значения.

Сотрудники департамента строительства «Нижнекамскнефтехима» озеленили территорию возле новой школы №36. Работники завода СК посадили молодые деревья в Иштеряковском лесничестве — за помощь в обновлении лесного фонда нефтехимикам подарили 60 елей, которые теперь растут на территории колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

Всего в акции «Зеленая волна» приняли участие 27 подразделений компании, включая дочерние предприятия. Для посадки были выбраны клен, рябина, береза, сирень и акация — эти деревья хорошо приживаются, переносят уплотнение почвы, защищают от шума близлежащие дома и улучшают экологию города, сообщается на сайте НКНХ.