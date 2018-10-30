Глава Минэнерго РФ назвал заградительные пошлины на нефть крайней мерой

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты могут ввести в крайнем случае, если нефтяные компании не будут выполнять свои обязательства.

«Если цены (на бензин) будут держаться и компании будут выполнять свои обязательства, это значит, что таких экстренных мер не понадобится. Это крайняя мера», — цитирует Новака ТАСС.



При этом глава Минэнерго не назвал альтернативные заградительным пошлинам меры, добавив лишь, что они будут обсуждаться в ближайшее время.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.