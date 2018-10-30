В Перми чиновники возложили цветы у памятника об ушедших бесплатных парковках

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис вместе с подчиненными возложили цветы к памятному камню об ушедших бесплатных парковках.

Монумент был установлен неизвестными в центре города. Объект расположился рядом с домом 59 по улице Тимирязева. По словам Киса, много лет парковочные места «служили пермякам верой и правдой».

«В последние годы мы иногда злились на них, когда было трудно отыскать днем свободное парковочное место. Но теперь они ушли, их почти не стало в центре нашего города», — отметил он на своей странице в соцсети.

Напомним, система платных парковок в Перми функционирует с 2016 года. С 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составила 20 рублей в час, для мопеда и мотоцикла — 10 рублей в час. Проверяют оплату парковки четыре патрульных экипажа, оснащенные специальным оборудованием.



