В Перми стоимость парковки вырастет до 20 рублей в час

С 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составит 20 рублей в час, для мопеда и мотоцикла — 10 рублей в час.

Информация уже размещена на сайте «Парковочное пространство Перми». Помимо почасовой оплаты, изменилась и стоимость абонемента. На 10 рабочих дней цена парковки составит 1 600 рублей, на 20 рабочих дней — 3 200 рублей.

Напомним, в центре Перми система оплаты парковок заработала с 15 августа 2016 года, цена составляет — 15 рублей в час. На сегодняшний день платная зона парковки включает в себя 2 500 мест.

Стоит отметить, что в Перми, сравнивая с городами соседних регионов, находятся одни из самых недорогих парковок. Так, в Тюмени плата за час парковки составляет 30 рублей, в Екатеринбурге — 30 рублей, в Казани — от 30 до 50 рублей.