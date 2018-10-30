«Акибанк» потребовал от бывших компаний своего предправления почти 180 млн рублей

«Акибанк» потребовал банкротства нескольких компаний группы «Гранд Авто», совладельцами которой до недавнего времени были действующий предправления Ильдар Галяутдинов и бывший менеджер Рустем Галимов.

В общей сложности банк потребовал от компаний группы более 178 млн рублей.

«Акибанк» подал иск о банкротстве ООО «Юпитер», которое ранее называлось ООО «Гранд Авто 1». Также требования предъявлены к ООО «Сатурн» и ООО «Венера».

В 2013 году Галяутдинов и Галимов выкупили часть активов группы «Сапсан»: автосалоны Volkswagen, Audi и Skoda в Набережных Челнах. Все они были оформлены укак отдельные юрлица, но работали под брендом «Гранд Авто».

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