«Акибанк» потребовал от бывших компаний своего предправления почти 180 млн рублей
«Акибанк» потребовал банкротства нескольких компаний группы «Гранд Авто», совладельцами которой до недавнего времени были действующий предправления Ильдар Галяутдинов и бывший менеджер Рустем Галимов.
В общей сложности банк потребовал от компаний группы более 178 млн рублей.
«Акибанк» подал иск о банкротстве ООО «Юпитер», которое ранее называлось ООО «Гранд Авто 1». Также требования предъявлены к ООО «Сатурн» и ООО «Венера».
В 2013 году Галяутдинов и Галимов выкупили часть активов группы «Сапсан»: автосалоны Volkswagen, Audi и Skoda в Набережных Челнах. Все они были оформлены укак отдельные юрлица, но работали под брендом «Гранд Авто».
Подробнее читайте в материале «Реального времени».ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым