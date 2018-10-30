Центробанк: инфляционные ожидания россиян улучшились в октябре

В октябре инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились до 9,3% с 10,1% в сентябре. На настроения могла повлиять стабилизация курса рубля и цен на бензин.

Это снижение достаточно существенно, однако показатель не вернулся к уровням начала 2018 года, отметили в Центробанке.



«Снижение инфляционных ожиданий в октябре может оказаться неустойчивым — они остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям», — говорится в сообщении регулятора.



Отмечается, что инфляционные ожидания с мая сохраняются на повышенном уровне после произошедшего весной всплеска цен на бензин. В мае они увеличились до 8,6%, достигнув к сентябрю максимальных в этом году 10,1%.

Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в 2019 году приведет к ускорению инфляции в Татарстане до 104,3%. По итогам 2018 года в республике ожидают инфляцию в размере 2,9%.