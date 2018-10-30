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В Минфине РФ опровергли информацию о повышении налогов на роскошь

11:22, 30.10.2018 1
В Минфине РФ опровергли информацию о повышении налогов на роскошь
Фото: скриншот yandex.ru

В Минфине заявили, что правительство РФ уже поднимало имущественные налоги для богатых и в ближайшие шесть лет эти налоговые условия меняться не будут.

«Обращаем ваше внимание на грубую ошибку в цитировании первого вице-премьера, министра финансов Силуанова рядом СМИ по теме введения налога на роскошь. Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Минфина РФ.

Ранее ТАСС привело некорректную цитату главы Минфина. «Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем», — говорилось в ней.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:47
    Кто бы сомневался,что не так поняли.
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