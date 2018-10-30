Банк «Аверс» включен ЦБ РФ в перечень кредитных организаций, обслуживающих стратегические предприятия России

Фото: Ринат Назметдинов

Центральный банк Российской Федерации включил Банк «Аверс» в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Список кредитных организаций опубликован на официальном сайте ЦБ РФ.

Предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, Банк «Аверс» предлагает возможность открывать расчетные счета, получать банковские гарантии, заключать договора банковского счета и банковского вклада, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Подробную информацию о расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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