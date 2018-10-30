Новосибирск получит 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство ледовой арены для МЧМ 2023

Об этом сообщил на совещании в Новосибирске первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

«На прошлой неделе в Госдуме рассмотрен и принят в первом чтении проект федерального бюджета, и в нем заложены средства на строительство арены — 300 миллионов рублей в 2019 году, 1,4 миллиарда —в 2020 и 1,8 миллиарда — в 2021 году.

Будет полная поддержка со стороны федерального бюджета. Все основные решения приняты, и теперь все зависит от нас. Главное — заканчивать проектные работы, иметь полное представление о графике работ», — отметил Жуков.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в свою очередь, заявил, что проект строительства арены вошел в Главгосэкспертизу 25 октября, а уже 20 ноября госэкспертиза должна быть готова.

Ожидается, что строительство ледовой арены на берегу реки Обь стартует в марте — апреле 2019 года.