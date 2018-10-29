Курбан Бердыев: «Заслуживали большего, но хорошо, что отыгрались»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью (1:1) казанского клуба в матче с московским «Спартаком».

— Этот тот случай, когда есть удовлетворение от игры, но не от результата. Заслуживали большего, но хорошего что бились до конца и отыгрались, — цитирует наставника «Рубина» корреспондент «Реального времени».

— Прокомментируйте эпизод с выходом Сорокина на поле. Что ему сказали?



— В тот момент напрашивалось давление в центре. Бухаров вышел неплохо, но был нужен еще игрок для верховой борьбы. А Егору я сказал, чтобы играл по центру, откликался на фланговые навесы.



— Насколько серьезны травмы Могилевца и Азмуна?



— Сроки восстановления не могу сказать. Надеюсь, кто-то из ни будет к следующей игре



— Удивил состав «Спартака»? Боккетти в роли опорника?

— Опорником и я видел Сальву, когда у Нобоа были проблемы. Боккетти — тактически грамотный игрок.



Следующий матч казанцы проведут 5 ноября в Оренбурге против одноименного клуба.