Курбан Бердыев: «Заслуживали большего, но хорошо, что отыгрались»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью (1:1) казанского клуба в матче с московским «Спартаком».
— Этот тот случай, когда есть удовлетворение от игры, но не от результата. Заслуживали большего, но хорошего что бились до конца и отыгрались, — цитирует наставника «Рубина» корреспондент «Реального времени».
— Прокомментируйте эпизод с выходом Сорокина на поле. Что ему сказали?
— В тот момент напрашивалось давление в центре. Бухаров вышел неплохо, но был нужен еще игрок для верховой борьбы. А Егору я сказал, чтобы играл по центру, откликался на фланговые навесы.
— Насколько серьезны травмы Могилевца и Азмуна?
— Сроки восстановления не могу сказать. Надеюсь, кто-то из ни будет к следующей игре
— Удивил состав «Спартака»? Боккетти в роли опорника?
— Опорником и я видел Сальву, когда у Нобоа были проблемы. Боккетти — тактически грамотный игрок.
Следующий матч казанцы проведут 5 ноября в Оренбурге против одноименного клуба.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым