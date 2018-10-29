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Курбан Бердыев: «Заслуживали большего, но хорошо, что отыгрались»

22:50, 29.10.2018
Курбан Бердыев: «Заслуживали большего, но хорошо, что отыгрались»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью (1:1) казанского клуба в матче с московским «Спартаком».

— Этот тот случай, когда есть удовлетворение от игры, но не от результата. Заслуживали большего, но хорошего что бились до конца и отыгрались, — цитирует наставника «Рубина» корреспондент «Реального времени».

— Прокомментируйте эпизод с выходом Сорокина на поле. Что ему сказали?

— В тот момент напрашивалось давление в центре. Бухаров вышел неплохо, но был нужен еще игрок для верховой борьбы. А Егору я сказал, чтобы играл по центру, откликался на фланговые навесы.

— Насколько серьезны травмы Могилевца и Азмуна?

— Сроки восстановления не могу сказать. Надеюсь, кто-то из ни будет к следующей игре

— Удивил состав «Спартака»? Боккетти в роли опорника?

— Опорником и я видел Сальву, когда у Нобоа были проблемы. Боккетти — тактически грамотный игрок.

Следующий матч казанцы проведут 5 ноября в Оренбурге против одноименного клуба.

СпортФутбол Татарстан
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